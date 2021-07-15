В РФ отреагировали на расследование CNN о преступлениях в ЦАР

"Очередной пропагандистский залп дала телекомпания CNN, которая распространила 15 июня лживую информацию о якобы совершенных нашими специалистами преступлениях против мирного населения ЦАР. Снова в ход пошли сенсационные "факты" о российских "наемниках из ЧВК "Вагнер", - заявили в российском МИД.

В ведомстве обвинили США в попытке "очернить" российскую помощь африканским странам, в частности ЦАР.

В июне CNN сообщило, что жители города Бамбари (Центральная Африканская Республика) рассказали, как российские наемники при содействии вертолета стреляли по мирным жителям, многие из которых прятались в мечети Аль-Таква. Тогда погибли десятки людей.