В РФ відреагували на розслідування CNN про злочини в ЦАР

"Черговий пропагандистський залп дала телекомпанія CNN, яка поширила 15 червня брехливу інформацію про нібито скоєні нашими фахівцями злочини проти мирного населення ЦАР. Знову в хід пішли сенсаційні "факти" про російських "найманців з ПВК "Вагнер", - заявили в російському МЗС.

У відомстві звинуватили США у спробі "очорнити" російську допомогу африканським країнам, зокрема ЦАР.

У червні CNN повідомило, що жителі міста Бамбарі (Центральна Африканська Республіка) розповіли, як російські найманці за сприяння вертольота стріляли по мирних жителях, багато з яких ховалися в мечеті Аль-Таква. Тоді загинули десятки людей.