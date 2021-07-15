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В РФ відреагували на розслідування CNN про злочини в ЦАР

Автор: Даша Харченко

Міністерство закордонних справ РФ звинуватило телеканал CNN у нібито дезінформації через розслідування злочинів російських найманців у Центральноафриканській Республіці.В РФ назвали це "пропагандою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новини.

"Черговий пропагандистський залп дала телекомпанія CNN, яка поширила 15 червня брехливу інформацію про нібито скоєні нашими фахівцями злочини проти мирного населення ЦАР. Знову в хід пішли сенсаційні "факти" про російських "найманців з ПВК "Вагнер", - заявили в російському МЗС.

У відомстві звинуватили США у спробі "очорнити" російську допомогу африканським країнам, зокрема ЦАР.

У червні CNN повідомило, що жителі міста Бамбарі (Центральна Африканська Республіка) розповіли, як російські найманці за сприяння вертольота стріляли по мирних жителях, багато з яких ховалися в мечеті Аль-Таква. Тоді загинули десятки людей.

Крім того, Організація Об'єднаних Націй (ООН) опублікувала експертну доповідь про ситуацію в Центральноафриканській Республіці, який раніше витік у західні ЗМІ. У документі йдеться, що в ЦАР з кінця 2020 року діяло від 800 до 2 100 іноземних найманців з Росії, Сирії, Лівії та інших країн.

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