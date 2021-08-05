В РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям Донбасса, считающим себя россиянами

По его словам, без России "на этой территории цивилизации не будет".

"Большая ошибка людям оставаться жить в Украине, если они так хотят в Европу. Конечно, я не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы всем это было понятно", - написал он.

Толстой признал, что часть Украины оккупировали.

"Украина в нынешнем виде - в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив", - написал он.

Обновлено: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, заявила, что вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский "кидает в людей камень раздора, добивая страну".

По ее словам, киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма.

"Киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны", - сказала она.