У РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів Донбасу, які вважають себе росіянами

За його словами, без Росії "на цій території цивілізації не буде".

"Велика помилка людям залишатися жити в Україні, якщо вони так хочуть в Європу. Звичайно, я не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб всім це було зрозуміло", - написав він.

Толстой визнав, що частину України окупували.

"Україна в нинішньому вигляді - в окупованому, у відрізаному від Росії не має ніяких перспектив", - написав він.