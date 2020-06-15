У РФ відкрили кримінальну справу проти одного з головних опозиціонерів

Фото: Олексій Навальний (navalny.feldman.photo)

Мова йде про висловлювання на адресу ветерана Другої світової війни

У Росії відкрили кримінальну справу проти одного з головних опозиціонерів країни Олексія Навального. Він підозрюється в "образі ветерана війни".

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ.

Мова йде про висловлення Навального на адресу ветерана Другої світової війни, який взяв участь в агітаційному ролику за поправки до Конституції РФ, які обнулять президентські терміни Володимира Путіна і дозволять йому обиратися на пост глави держави до 2036 року.

Так, в одному зі своїх роликів у соціальних мережах Навальний назвав учасників цього ролика "продажними".

Внаслідок Слідчий комітет відкрив справу стосовно опозиціонера за ч. 2 ст. 128.1 Кримінального кодексу РФ (наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи й підривають його репутацію, що містяться в публічному виступі).

"Встановлено, що 2 червня 2020 року О. А. Навальний розмістив у своїх акаунтах в соціальних мережах цей відеоролик, опублікувавши коментар, що містить завідомо неправдиві відомості, що порочать честь і гідність ветерана Великої Вітчизняної війни І. С. Артеменко. Як вважає слідство, Навальний таким чином мав на меті поширення наклепу серед широкого кола осіб", - йдеться в повідомленні.

Навальний відомий своїми розслідуваннями, в яких розкриває корупційні дії чинної влади Росії, а також організацією і підтримкою антиурядових мітингів у РФ.

Зазначимо, згідно з недавнім опитуванням Левада-Центру, 8% респондентів в РФ назвали Путіна, як найбільш надихаючого діяча. На другому місці опинився Навальний, яким надихаються 4% росіян.

Також РБК-Україна писало, що у Росії рейтинг довіри до Путіна опустився до 25%.

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Автор: Максим Зайченко