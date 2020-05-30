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Доверие к Путину упало до 25%, - опрос

Новости » Политика     30.05.2020 - 14:30
Доверие к Путину упало до 25%, - опрос
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В то же время Путину доверяют больше, чем другим российским политикам

В России рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину опустился до 25%. Несмотря на это, российскому лидеру доверяют больше, чем другим политикам.

Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", проведенный 22-24 мая.

Согласно опросу, участникам предлагали выбрать 5-6 политиков, которым они больше всего доверяют. Путина, как наиболее заслуживающего доверия, назвали 25% россиян.

На втором и третьем месте расположились министр обороны РФ Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%).

При этом 16% респондентов заявили, что не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.

Выборка составила 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Отметим, в ноябре 2017 года рейтинг доверия к президенту России составлял 59%, в марте 2019 года - 41%. Еще в январе 2020 года Путину доверяло 35% россиян, в апреле - 28%.

Ранее РБК-Украина писало, что рейтинг одобрения работы Путина достиг максимума в 2016 году.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерацияопрос
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