РФ оспорит решение арбитража по иску "Укрнафты"

Иллюстративное фото (УНИАН)

Арбитраж присудил украинской компании 44,5 млн долларов компенсации за потерю активов в Крыму

РФ планирует оспорить решение международного арбитража по иску украинского публичного акционерного общества "Укрнафта" в швейцарском национальном суде. Об этом заявили в Минюсте России, сообщают росСМИ.

В тот же момент, в РФ сообщили, что не получали по официальным дипломатическим каналам решение международного арбитража.

"Российская Федерация планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии", - говорится в сообщении Минюста.

Напомним, публичное акционерное общество "Укрнафта" отсудило у Российской Федерации более 40 млн долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму. В 2014 году в Крыму захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций компании.

В прошлом году суд Швейцарии стал на защиту "Укрнафты" в деле захвата Россией активов в Крыму и установил, что компания была инвестором по соглашению с РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, а имущество на территории Крыма - инвестициями.