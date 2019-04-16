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РФ оспорит решение арбитража по иску "Укрнафты"

Новости » Экономика    16.04.2019 - 18:12
РФ оспорит решение арбитража по иску "Укрнафты"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Арбитраж присудил украинской компании 44,5 млн долларов компенсации за потерю активов в Крыму

РФ планирует оспорить решение международного арбитража по иску украинского публичного акционерного общества "Укрнафта" в швейцарском национальном суде. Об этом заявили в Минюсте России, сообщают росСМИ.

В тот же момент, в РФ сообщили, что не получали по официальным дипломатическим каналам решение международного арбитража. 

"Российская Федерация планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии", - говорится в сообщении Минюста.

Напомним, публичное акционерное общество "Укрнафта" отсудило у Российской Федерации более 40 млн долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму. В 2014 году в Крыму захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций компании.

В прошлом году суд Швейцарии стал на защиту "Укрнафты" в деле захвата Россией активов в Крыму и установил, что компания была инвестором по соглашению с РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, а имущество на территории Крыма - инвестициями.

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