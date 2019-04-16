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РФ оскаржить рішення арбітражу за позовом "Укрнафти"

Новини » Економіка    16.04.2019 - 18:12
РФ оскаржить рішення арбітражу за позовом "Укрнафти"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Арбітраж присудив українській компанії 44,5 млн доларів компенсацій за втрату активів в Криму

РФ планує оскаржити рішення міжнародного арбітражу за позовом українського публічного акціонерного товариства "Укрнафта" у швейцарському національному суді. Про це заявили в Мін'юсті Росії, повідомляють росЗМІ.

В той же момент, в РФ повідомили, що не отримували за офіційними дипломатичними каналами рішення міжнародного арбітражу.

"Російська Федерація планує оскаржувати це рішення і використовувати для цього всі доступні механізми правового захисту, передбачені міжнародним правом і законодавством Швейцарії", - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Нагадаємо, публічне акціонерне товариство "Укрнафта" відсудило у Російської Федерації понад 40 млн доларів за "націоналізовані" заправки в анексованому Криму. У 2014 році в Криму захопили адміністративні приміщення та 16 автозаправних станцій компанії.

У минулому році суд Швейцарії став на захист "Укрнафти" у справі захоплення Росією активів в Криму і встановив, що компанія була інвестором за угодою з РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій, а майно на території Криму - інвестиціями.

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