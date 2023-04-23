РФ до осени не сможет накопить даже треть своего бывшего запаса ракет, - Игнат

Россия осенью и зимой прошлого года опустошила свои запасы ракеты. До осени РФ, вероятно, не сможет накопить даже треть своего бывшего запаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Осенью и зимой Россия выпустила большое количество ракет. Ей не удастся накопить даже треть того за оставшийся до осени период. Производство длится довольно долго, в условиях санкций осуществлять его непросто", - заявил он.

Игнат предположил, что Россия может обращаться за помощью в другие страны, чтобы получить дополнительные системы вооружения. Однако, по его мнению, таким образом враг не восстановит свой довоенный арсенал.

"Им удастся что-то накопить, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли получится у себя на вооружении", - сказал спикер.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия летом намерена начать серийное производство ракет Х-50, чтобы осенью возобновить ракетные атаки.

Подробные о том, что это за ракета - читайте в материале РБК-Украина.

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