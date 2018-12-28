РФ и ОРДЛО заблокировали переговоры об освобождении заложников

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Запланированные на 29 декабря переговоры ТКГ не состоялись

Представители России и ОРДЛО отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы 29 декабря для согласования освобождения заложников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление вице-спикера Верховной рады, представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко в Facebook.

Она отметила, что россияне так и не дали никакого ответа на предложение передать их консулу осужденных граждан РФ в обмен на политзаключенных Кремля

"Русские и их марионетки из ОРДЛО окончательно отказались от проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы 29 декабря для согласования освобождения заложников", - написла Геращенко.

Также она отметила, что координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе продемнстрував пассивную позицию.

"Однако боевики продолжают вставлять в свои требования - списки освобождение россиян (сегодня в списках ОРДЛО подают уже 26 граждан РФ), беркутовцев, причастных к терактам в Одессе и Харькове. На это время ОРДЛО подтвердили содержание всего 23 украинцев. А от нас требуют освободить 196", - добавила Геращенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе до сих пор не получила никакого ответа от РФ и представителей ОРДО на предложения по обмену заложниками.

Напомним, что украинская сторона контактной группы по Донбассу ранее инициировала переговоры по освобождению заложников и предлагала провести такой обмен 5 января.