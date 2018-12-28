РФ та ОРДЛО заблокували переговори про звільнення заручників

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Заплановані на 29 грудня переговори ТКГ не відбулися

Представники Росії та ОРДЛО відмовилися від проведення відеоконференції гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи 29 грудня для узгодження звільнення заручників. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву віце-спікера Верховної ради, представника України в ТКГ Ірини Геращенко в Facebook.

Вона зазначила, що росіяни так і не дали жодної відповіді на пропозицію передати їхньому консулу засуджених громадян РФ в обмін на політв‘язнів Кремля

"Росіяни і їх маріонетки з ОРДЛО остаточно відмовилися від проведення відеоконференції гуманітарної підгрупи 29 грудня для узгодження звільнення заручників", - написла Геращенко.

Також вона наголосила, що координатор від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі продемнстрував пасивну позицію.

"Натомість , бойовики продовжують вставляти в свої вимоги - списки звільнення росіян (сьогодні в списках ОРДЛО подають вже 26 громадян РФ), беркутівців, причетних до терактів в Одесі і Харкові. На цей час ОРДЛО підтвердили утримання всього 23 українців. А від нас вимагають звільнити 196", - додала Геращенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українська сторона у Тристоронній контактній групі досі не отримала жодної відповіді від РФ і представників ОРДО на пропозиції щодо обміну заручниками.

Нагадаємо, що українська сторона контактної групи по Донбасу раніше ініціювала переговори по звільненню заручників і пропонувала провести такий обмін 5 січня.