РФ в окупованому Криму почала нову хвилю фільтраційних заходів, - ЦНС

"Такі заходи фільтрації розпочалися на захопленому півострові з метою виявлення "неблагонадійних" елементів", - йдеться у повідомленні.

Як пише інформаційний ресурс, усе відбувається під виглядом військових навчань "барс-Крим". Водночас місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов закликав кримчан сприяти у проведенні навчань.

За інформацією ЦНС, такі рейди росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять регулярно. Так, нещодавно було посилено контроль усіх цивільних людей, які планують виїхати з окупованої частини Херсонської області. Мова йде про тих українців, не обміняв громадянство України на паспорт РФ.

В кінці публікації Центр національного спротиву закликав усіх небайдужих разом протистояти ворогу. Зокрема, у разі наявності інформації, безпечно поінформувати ресурс про місце розташування окупаційних військ РФ, техніки ворога та злочини колаборантів.