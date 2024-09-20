РФ в окупованому Криму почала нову хвилю фільтраційних заходів, - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму розпочалася нова хвиля російських фільтраційних заходів. Зокрема, ворог блокує цілі райони та ретельно перевіряє місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
"Такі заходи фільтрації розпочалися на захопленому півострові з метою виявлення "неблагонадійних" елементів", - йдеться у повідомленні.
Як пише інформаційний ресурс, усе відбувається під виглядом військових навчань "барс-Крим". Водночас місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов закликав кримчан сприяти у проведенні навчань.
За інформацією ЦНС, такі рейди росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять регулярно. Так, нещодавно було посилено контроль усіх цивільних людей, які планують виїхати з окупованої частини Херсонської області. Мова йде про тих українців, не обміняв громадянство України на паспорт РФ.
В кінці публікації Центр національного спротиву закликав усіх небайдужих разом протистояти ворогу. Зокрема, у разі наявності інформації, безпечно поінформувати ресурс про місце розташування окупаційних військ РФ, техніки ворога та злочини колаборантів.
Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в Криму російські окупанти збільшили кількість патрулів біля портів і військових об'єктів. Зокрема, представники росгвардії вибірково перевіряють місцевих, а саме їхні телефони та вміст у пристроях. Це сталося після того, як ЗСУ здійснили вдалі удари по інфраструктурі півострова.
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