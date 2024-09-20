RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ в оккупированном Крыму начала новую волну фильтрационных мер, - ЦНС

Фото: представители так называемой ДНР (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во временно оккупированном Крыму началась новая волна российских фильтрационных мер. В частности, враг блокирует целые районы и тщательно проверяет местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления "неблагонадежных" элементов", - говорится в сообщении.

Как пишет информационный ресурс, все происходит под видом военных учений "Барс-Крым". В то же время, местный гауляйтер Сергей Аксенов призвал крымчан содействовать в проведении учений.

По информации ЦНС, подобные рейды россияне на временно оккупированных территориях Украины проводят регулярно. Так, недавно был усилен контроль всех гражданских людей, планирующих выехать из оккупированной части Херсонской области. Речь идет о тех украинцах, которые не обменяли гражданство Украины на паспорт РФ.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал всех неравнодушных вместе противостоять врагу. В частности, в случае наличия информации, безопасно проинформировать ресурс о местонахождении оккупационных войск РФ, технике врага и преступлениях коллаборантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымВойна в УкраинеРоссийская Федерация