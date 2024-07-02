UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ очолила Раду безпеки ООН і планує проектувати силу у міжнародній системі, - ISW

Фото: посол РФ в ООН Василь Небензя (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія вперше з квітня 2023 року прийняла на себе місячне ротаційне головування в Раді безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю позицію як базу для проектування сили в міжнародній системі, як це було історично.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

"За оцінкою ISW, під час головування РФ у квітні 2023 року Росія використала своє головування в Раді безпеки ООН для просування кількох наративів щодо бажаного впливу РФ у міжнародній системі. І раніше (ISW - ред.) зазначала, що Росія використовує своє право вето Раді безпеки ООН як базу для проектування сили", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, покликаних зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні.

"Ймовірно, щоб створити умови для майбутнього головування у Раді безпеки ООН", - додали експерти.

Нагадаємо, що за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, РФ не була обрана до Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР) - одного з шести головних органів організації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) попросив РФ припинити втручання у роботу європейських супутникових систем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніООН