РФ очікують наслідки, якщо Путін залишить у Стамбулі "порожній стілець", - МЗС Німеччини

Російський диктатор Володимир Путін повинен з'явитись на переговори з Україною, які відбудуться 15 травня у Туреччині, якщо він зацікавлений у мирі. В інакшому випадку Москву очкуватимуть наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганна Вадефуля, якого цитує Tagesschau.
"Росія не повинна залишати там (у Стамбулі, - ред.) порожній стілець, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі", - заявив міністр.
Він додав, що, якщо Кремль відмовиться від пропозиції щодо переговорів, яку зробив президент Володимир Зеленський, Москву очікуватимуть наслідки. Зокрема відзначив, що Берлін "не дозволить Росії просто продовжувати цю війну".
Тим часом голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки України. За його словами, диктатор Путін "поводиться як завжди" щодо дискусій про встановлення режиму припинення вогню й переговорів про мирне врегулювання війни.
У ніч на 11 травня російський диктатор відкинув пропозицію щодо зупинення бойових дій, проте висловив готовність до проведення прямих переговорів з Україною 15 травня в Стамбулі. У відповідь на це президент Зеленський заявив, що Україна погоджується на початок переговорного процесу з Росією, але наголосив, що передумовою для цього має стати встановлення режиму тиші. Таку позицію підтримали Україна, Сполучені Штати Америки та так звана "коаліція рішучих".
Пізніше Туреччина офіційно підтвердила свою готовність виступити посередником у запланованих переговорах.
Також спеціальний представник президента США Кіт Келлог підкреслив, що діалог можливий лише після впровадження режиму припинення вогню.
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