РФ очікують наслідки, якщо Путін залишить у Стамбулі "порожній стілець", - МЗС Німеччини

"Росія не повинна залишати там (у Стамбулі, - ред.) порожній стілець, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі", - заявив міністр.

Він додав, що, якщо Кремль відмовиться від пропозиції щодо переговорів, яку зробив президент Володимир Зеленський, Москву очікуватимуть наслідки. Зокрема відзначив, що Берлін "не дозволить Росії просто продовжувати цю війну".

Тим часом голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до посилення санкцій проти Росії та збільшення підтримки України. За його словами, диктатор Путін "поводиться як завжди" щодо дискусій про встановлення режиму припинення вогню й переговорів про мирне врегулювання війни.