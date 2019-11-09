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РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований, - МВД

Новости » Общество     09.11.2019 - 19:44
РФ в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований, - МВД
Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Аваков прокомментировал задержание по запросу РФ в Польше украинца Мазура

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Россия в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Таким образом Аваков прокомментировал задержание польскими органами на пограничном пункте "Ягодин-Дорогуск" украинского активиста Игоря Мазура.

Министр сообщил, что Россия открыла статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Аваков отметил, что МВД Украины "привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке РФ неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины".

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу Российской Федерации задержали сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Как сообщила Денисова, Мазура задержали на пограничном пункте "Дорогуск" в Польше. Денисова обратилась к Министерству иностранных дел Украины с призывом максимально способствовать освобождению Игоря Мазура.

Добавим, до 12 ноября состоится судебное заседание по вопросу об избрании меры пресечения активисту Игорю Мазуру в виде временного ареста. Только после этого состоится второе судебное заседание по вопросу его экстрадиции в Российскую Федерацию.

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Новости Украины Арсен Аваков
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