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В РФ объяснили порядок получения российских паспортов жителям ОРДЛО

Новости » Политика    24.04.2019 - 21:18
В РФ объяснили порядок получения российских паспортов жителям ОРДЛО
Фото: паспорт "ДНР" (mvdlnr.ru)

Прием всех заявлений будет рассматриваться в Ростовской области

В МВД РФ заявили, что жители "ДНР" и "ЛНР" смогут обратиться за получением российского гражданства без отказа от украинского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прием всех заявлений будет рассматриваться в Ростовской области, уточнили правоохранители. В РФ заявили, что обратиться с заявлением о получении российского паспорта жители ОРДЛО смогут без отказа от действующего украинского гражданства.

"Установленный указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях ДНР и ЛНР", - отметили в МВД.

Прием заявок от жителей Донбасса будет осуществляться через "уполномоченных лиц ДНР" и "ЛНР" и рассматриваться на территории Ростовской области, где уже есть все необходимые для этого ресурсы. Предположительный срок рассмотрения заявления - до 3 месяцев.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что недавнее решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса нарушает Минские договоренности. Также посольство США в Украине осудило указ президента России Владимира Путина относительно российских паспортов для жителей Донбасса

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