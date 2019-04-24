Посольство США осуждает выдачу российских паспортов в "ЛДНР"

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В США подтвердили решительную поддержку суверенитета Украины

Посольство США в Украине осудило указ президента России Владимира Путина относительно российских паспортов для жителей Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

В США подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Крым - это Украина. Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России о российских паспортах для жителей Донецка и Луганска и подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдачи российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР".

В частности, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль нарушает международное гуманитарное право своими действиями на Донбассе. Он призывает Запад усилить санкции против РФ. Также ситуацию с российскими паспортами прокомментировали в команде Владимира Зеленского. В пресс-службе заявили, что эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества истинной роли России, как государства-агрессора, которая ведет против Украины войну.