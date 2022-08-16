У РФ звинуватили "українських диверсантів" у "теракті" на Курській АЕС
Російська ФСБ шукає "українських диверсантів", які, нібито, "підірвали" ЛЕП Курської АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ФСБ, передають у Telegram-каналі "РИА Новости".
За даними російських спецслужб, нібито українські "диверсанти" 4, 9 та 12 серпня "підірвали опори ЛЕП, через які Курська АЕС постачає об'єкти промисловості, транспорту, соціальної інфраструктури та населення Курської області та сусідніх регіонів".
"Дії диверсантів спричинили порушення технологічного процесу функціонування АЕС", - цитує видання повідомлення ФСБ.
Як пишуть "РІА Новини", на цей час вже "порушено кримінальну справу про теракт, ведеться розшук злочинців та їх можливих спільників".
Як повідомлялось, раніше у Курській області (Росія) підірвали частину залізниці - хтось сховав вибуховий пристрій під рейку і він здетонував.
Раніше в анексованому Криму ФСБ РФ затримала двох осіб за підозрою у шпигунстві на користь України.
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