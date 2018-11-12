ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

РФ обвинила украинского таксиста в шпионаже

Новости » Общество    12.11.2018 - 15:40
РФ обвинила украинского таксиста в шпионаже
Иллюстративное фото (Pixabay.com)

В РФ заявили, что украинец "следил за перемещением войск на юге России"

Федеральная служба безопасности России задержала в Краснодарском крае гражданина Украины таксиста Юрия Пермякова, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что на допросе в России Пермяков сообщил, что "сотрудник Службы безопасности Украины поручил ему следить за перемещением военной техники и войск на юге России и собирать информацию о стратегических предприятиях".

Пермякова  выдворили из России, пишут российские СМИ.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили представителей органов местного самоуправления в Запорожской области на шпионаже в пользу РФ.

Также Генеральная прокуратура Польши предъявила обвинения по делу о сотрудничестве бывшего сотрудника Министерства экономики страны с военной разведкой Российской Федерации.

Служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. После этого глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию, а посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер был вызван в Министерство иностранных дел РФ.

Австрии о шпионе из РФ могла сообщить британская разведка Великобритания призывает Россию прекратить атаки против мировой безопасности
Новости Украины Российская Федерацияшпион
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь