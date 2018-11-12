РФ обвинила украинского таксиста в шпионаже

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В РФ заявили, что украинец "следил за перемещением войск на юге России"

Федеральная служба безопасности России задержала в Краснодарском крае гражданина Украины таксиста Юрия Пермякова, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что на допросе в России Пермяков сообщил, что "сотрудник Службы безопасности Украины поручил ему следить за перемещением военной техники и войск на юге России и собирать информацию о стратегических предприятиях".

Пермякова выдворили из России, пишут российские СМИ.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили представителей органов местного самоуправления в Запорожской области на шпионаже в пользу РФ.

Также Генеральная прокуратура Польши предъявила обвинения по делу о сотрудничестве бывшего сотрудника Министерства экономики страны с военной разведкой Российской Федерации.

Служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. После этого глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию, а посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер был вызван в Министерство иностранных дел РФ.