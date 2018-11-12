РФ звинуватила українського таксиста в шпигунстві

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У РФ заявили, що українець "слідкував за переміщенням військ на півдні Росії"

Федеральна служба безпеки Росії затримала в Краснодарському краї громадянина України таксиста Юрія Пермякова, підозрюваного в шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що на допиті в Росії Пермяков повідомив, що "співробітник Служби безпеки України доручив йому стежити за переміщенням військової техніки військ на півдні Росії і збирати інформацію про стратегічні підприємства".

Пермякова видворили з Росії, пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили представників органів місцевого самоврядування в Запорізькій області на шпигунстві на користь РФ.

Також Генеральна прокуратура Польщі пред'явила звинувачення у справі про співпрацю колишнього співробітника Міністерства економіки країни з військовою розвідкою Російської Федерації.

Служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації. Після цього глава австрійського МЗС Карін Кнайсль скасувала запланований на початок грудня візит в Росію, а посол Австрії в Москві Йоханнес Айднер був викликаний в Міністерство закордонних справ РФ.