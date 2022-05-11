РФ обвинила США в намерениях устроить "голодомор" в Украине. У Зеленского отреагировали

"В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как быстрее вернуть деньги, устраивая в Украине голодомор", - весомо так, с пафосным придыханием написал субъект. Речь идет о намерении Украины продавать излишки зерна на глобальном рынке. Объективно, правильно и ответственно. Украина же - не Россия", - отметил Подоляк.

С иронией он заявил, что "безусловно, после 77 дней войны мир просто уверен в победе РФ".

"Это ведь так очевидно, правда? Все с восторгом в прямом эфире наблюдают, как "вторая армия мира" и ее иконостасные генералы активно борются за небольшую свиноферму в одном из сел Харьковской области и вскоре возьмут ее. Или не возьмут. Или "высокоточную" ракету запустят от злости", - пишет Подоляк.

Он подчеркнул, лозунг Володина: "Пакостить - то всем, воевать - то с гражданскими".

"Безусловно, это Украина и мир, а не российские крылатые ракеты 77 дней разрушают нашу инфраструктуру, включая портами, пунктами перевалки, элеваторами, складами, чтобы хоть как-то насолить мира непоставкой зерна", - снова иронично добавляет Подоляк.

Советник президента обратил внимание: получается, по словам Володина, весь мир интенсивно "кредитует" Украину беспроцентными деньгами, объемной гуманитарной помощью, чтобы создать здесь проблемы.

"А как иначе? У россиян сейчас в тренде "отрицательный рост", "война - это мир" и особенно яркое поповско-Кирилловское "мы никогда ни на кого не нападали". И так, Россию сейчас настолько "любят" в мире, что в БДСМ-формате быстро разрывают с ней все контракты...

"Российский психиатрический батальон просто поражает своим интеллектом," адекватностью", разносторонней склонностью к вербальным извращениям и изысканной страстью к катастрофическому идиотизму. А также неистребимым желанием все это публично демонстрировать. Особенно впечатляет парочка "адекватов" Володин/Медведев. Впрочем, учебники по психиатрии давно нуждались в апдейте новыми яркими примерами", - резюмировал Подоляк.

Заявление Володина о "голодоморе"

В своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон якобы "не верит в победу Киева, а потому хочет устроить в Украине голодомор".

Кроме того, он обвинил США в затягивании военных действий на территории Украины, "поэтому ее жители не могут вернуться к привычной мирной жизни".

"Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая. В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая в Украине голодомор", - заявил Володин.