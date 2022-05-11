РФ звинуватила США в намірах влаштувати "голодомор" в Україні. У Зеленського відреагували

"У Вашингтоні не вірять у перемогу Києва. Думають, як швидше повернути гроші, влаштовуючи в Україні голодомор", - вагомо так, із пафосним придихом написав суб'єкт. Йдеться про намір України продавати надлишки зерна на глобальному ринку. Що об'єктивно, правильно й відповідально. Україна ж - не Росія", - зазначив Подоляк.

З іронією він заявив, що "безумовно, після 77 днів війни світ просто впевнений у перемозі РФ".

"Це ж так очевидно, правда? Усі із захопленням у прямому ефірі спостерігають, як "друга армія світу" та її іконостасні генерали активно борються за невелику свиноферму в одному із сіл Харківської області та незабаром візьмуть її. Або не візьмуть. Або "високоточну" ракету запустять від злості", - пише Подоляк.

Він підкреслив, гасло Володіна: "Капостити - то всім, воювати - то з цивільними".

"Безумовно, це Україна та світ, а не російські крилаті ракети 77 днів руйнують нашу інфраструктуру, включно з портами, пунктами перевалки, елеваторами, складами, щоб хоч якось насолити світу непостачанням зерна", - знову іронічно додає Подоляк.

Радник президента звернув увагу: виходить, за словами Володіна, весь світ інтенсивно "закредитовує" Україну безвідсотковими грошима, об'ємною гуманітарною допомогою, щоб створити тут проблеми.

"А як інакше? У росіян зараз у тренді "негативне зростання", "війна - це мир" і особливо яскраве попівсько-кирилівське "ми ніколи ні на кого не нападали". І так, Росію настільки зараз "люблять" у світі, що в БДСМ-форматі швидко розривають з нею геть усі контракти...

"Російський психіатричний батальйон просто вражає своїм інтелектом, "адекватністю", різнобічною схильністю до вербальних збочень та вишуканою пристрастю до катастрофічного ідіотизму. А також незнищенним бажанням усе це публічно демонструвати. Особливо вражає парочка "адекватів" Володін/Медведєв. Утім, підручники з психіатрії давно потребували апдейту новими яскравими прикладами", - резюмував Подоляк.

Заява Володіна про "голодомор"

У своєму Telegram-каналі речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Вашингтон нібито "не вірить у перемогу Києва, а тому хоче влаштувати в Україні голодомор".

Крім того, він звинуватив США у затягуванні військових дій на території України, "тому її мешканці не можуть повернутись до звичного мирного життя".

"Запаси зерна необхідні самим українцям, щоб прожити до нового врожаю. У Вашингтоні не вірять у перемогу Києва. Думають, як скоріше повернути гроші, влаштовуючи в Україні голодомор", - заявив Володін.