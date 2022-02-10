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РФ обвинила якобы "украинского студента" в организации волны "минирований"

Автор: Анастасия Рокитна

Российские силовики заявили, что к волне "минирований" в России, Беларуси и "ЛДНР" якобы причастны участники "сваттинговых" интернет-сообществ. А организатором назвали якобы 18-летнего гражданина Украины Антона Осипчука.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Задержаны 14 человек. Их организатором ФСБ назвала "18-летнего гражданина Украины Осипчука (студент факультета информационной безопасности киевского Национального технического университета) с подельниками".

Фото: студент, которого обвиняют в "организации" группировки (РИА Новости)

Ложные сообщения якобы распространяются для дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, а также из хулиганства и для вымогательства денег.

Против задержанных возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах, грозит до восьми лет колонии. Остальных участников ищут.

Напомним, СБУ проверяет возможные связи организаторов массовых беспорядков со спецслужбами России.

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