РФ звинуватила нібито "українського студента" в організації хвилі "мінувань"

Затримано 14 осіб. Їх організатором ФСБ назвала "18-річного громадянина України Осипчука (студент факультету інформаційної безпеки Київського національного технічного університету) з подільниками".

Фото: студент, якого звинувачують в "організації" угруповання (РИА Новости)

Неправдиві повідомлення нібито поширюються для дестабілізації обстановки в Росії і суміжних державах, а також з хуліганства і для вимагання грошей.

Проти затриманих порушено кримінальні справи про завідомо неправдиві повідомлення про теракти, загрожує до восьми років колонії. Решту учасників шукають.