СБУ проверяет возможные связи организаторов массовых беспорядков со спецслужбами России
Правоохранители задержали двух человек, которые планировали массовые беспорядки в Украине. Сейчас изучается их причастность к российским спецслужбам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг МВД.
"Организатор и его помощник вчера были задержаны. Инкриминируем им покушение на массовые беспорядки. Следователи уже подготовили и вручают фигурантам уведомление о подозрении и сейчас обращаются в суд о безальтернативном заключении под стражу", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
В МВД считают, что главной целью акции должна была стать дестабилизация ситуация в Украине и создание международного резонанса.
"Мы на пути установления заказчиков протестных акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в стране. Подозрение получили два человека, они граждане Украины. Причастность их к другому государству, к спецслужбам государств устанавливает следствие", - отметил Клименко.
Как рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, организаторы имели опыт работы в правоохранительных органах.
"Организаторы данной акции имели данные о средствах и протоколах правоохранительных органов. Имели доступ к работе правоохранительных органов, в том числе. И сейчас СБУ изучает эти их связи с непризнанными вооруженными формированиями и, в частности, спецслужбами РФ", - резюмировал министр.
Напомним, сегодня в МВД рассказали, какие массовые беспорядки предупредили в Украине.
Добавим, по данным ведомства, эти акции могли бы охватить четыре области Украины.
При этом под Офисом президента Украины готовилась приплаченная насильственная акция протеста.