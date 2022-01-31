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СБУ проверяет возможные связи организаторов массовых беспорядков со спецслужбами России

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Киев, Понедельник 31 января 2022 11:04
СБУ проверяет возможные связи организаторов массовых беспорядков со спецслужбами России Фото: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители задержали двух человек, которые планировали массовые беспорядки в Украине. Сейчас изучается их причастность к российским спецслужбам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг МВД.

"Организатор и его помощник вчера были задержаны. Инкриминируем им покушение на массовые беспорядки. Следователи уже подготовили и вручают фигурантам уведомление о подозрении и сейчас обращаются в суд о безальтернативном заключении под стражу", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

В МВД считают, что главной целью акции должна была стать дестабилизация ситуация в Украине и создание международного резонанса.

"Мы на пути установления заказчиков протестных акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в стране. Подозрение получили два человека, они граждане Украины. Причастность их к другому государству, к спецслужбам государств устанавливает следствие", - отметил Клименко.

Как рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, организаторы имели опыт работы в правоохранительных органах.

"Организаторы данной акции имели данные о средствах и протоколах правоохранительных органов. Имели доступ к работе правоохранительных органов, в том числе. И сейчас СБУ изучает эти их связи с непризнанными вооруженными формированиями и, в частности, спецслужбами РФ", - резюмировал министр.

Напомним, сегодня в МВД рассказали, какие массовые беспорядки предупредили в Украине.

Добавим, по данным ведомства, эти акции могли бы охватить четыре области Украины.

При этом под Офисом президента Украины готовилась приплаченная насильственная акция протеста.

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