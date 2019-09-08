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РФ обвинила Facebook и Google во вмешательстве в выборы

Новости » Политика    08.09.2019 - 19:25
РФ обвинила Facebook и Google во вмешательстве в выборы
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в выборы в России

Россия обвинила Google и Facebook в распространении политической рекламы в день тишины перед местные выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что Роскомнадзор счел это вмешательством иностранных компаний в политический процесс. В частности, в российском ведомстве заявили, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины в России.

Указано, что политическая реклама появлялась в поисковике Google, соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google.

"Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми", - заявили в РКН.

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