РФ обвинила Facebook и Google во вмешательстве в выборы

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в выборы в России

Россия обвинила Google и Facebook в распространении политической рекламы в день тишины перед местные выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что Роскомнадзор счел это вмешательством иностранных компаний в политический процесс. В частности, в российском ведомстве заявили, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины в России.

Указано, что политическая реклама появлялась в поисковике Google, соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google.

"Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми", - заявили в РКН.