ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ звинуватила Facebook і Google втручання у вибори

Новини » Політика    08.09.2019 - 19:25
РФ звинуватила Facebook і Google втручання у вибори
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Роскомнадзор звинуватив Facebook і Google втручання у вибори в Росії

Росія звинуватила Google і Facebook у поширенні політичної реклами в день тиші місцеві перед виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що Роскомнадзор визнав це втручанням іноземних компаній в політичний процес. Зокрема, у російському відомстві заявили, що на рекламних майданчиках Google і Facebook фіксувалися випадки розповсюдження політичної реклами в день тиші у Росії.

Зазначено, що політична реклама з'являлася в пошуковику Google, соцмережі Facebook і на відеохостингу YouTube, що належить Google.

"Дані дії можна розглядати як втручання у суверенні справи Росії і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Російській Федерації. Такі дії з боку іноземних компаній є неприпустимими", - заявили в РКП.

Google заплатить 170 млн доларів штрафу через незаконний збір даних У США готують антимонопольне розслідування відносно Google
Новини України GoogleYouTube
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся