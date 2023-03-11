UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ обстрілює українські поля, щоб зруйнувати найважливішу галузь економіки України, - NYT

Фото: РФ обстрілює українські поля, щоб зруйнувати найважливішу галузь економіки України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська націлені на поля України та сільгоспобладнання, щоб заморити українців голодом та зруйнувати одну з найважливіших рушійних сил економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За оцінками HALO Trust, всесвітньої організації з розмінування, міни та вибухові речовини могли забруднити територію розміром із Великобританію.

У жодному регіоні ця проблема не стоїть так гостро, як у Херсонській області, де російські війська практично скрізь залишили вибухівку після того, як українські війська звільнили частину територій. Фермери вважають, що окупанти руйнують найважливішу галузь економіки України.

"Область є однією із сільськогосподарських житниць України, яка до війни славилася своїми кавунами та помідорами, а також великим виробником зерна та соняшникової олії. Згідно з державною статистикою, до вторгнення Росії Херсон виробляв більше овочів за обсягом, ніж будь-яка інша область України", - йдеться у матеріалі.

Ще зарано робити оцінки того, скільки часу може знадобитися для знешкодження всіх мін у Херсонській області. Значні ділянки звільненої території залишаються в зоні досяжності російських артилерійських установок і щодня зазнають обстрілів, у тому числі касетними боєприпасами.

На зерносховищі в Херсонській області, що належить компанії "Нібулон", одному з найбільших у країні експортерів сільськогосподарської продукції, після проходу російських військ не залишилося жодної непошкодженої будівлі.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 березня, у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.

Під час виконання польових робіт у селі Зелений Гай Херсонської області трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні