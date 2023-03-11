РФ обстреливает украинские поля, чтобы разрушить важнейшую отрасль экономики Украины, - NYT

По оценкам HALO Trust, всемирной организации по разминированию, мины и взрывчатые вещества могли загрязнить территорию размером с Великобританию.

Ни в одном регионе эта проблема не стоит так остро, как в Херсонской области, где российские войска практически везде оставили взрывчатку после того, как украинские войска освободили часть территорий. Фермеры считают, что оккупанты разрушают важнейшую отрасль экономики Украины.

"Область является одной из сельскохозяйственных житниц Украины, которая до войны славилась своими арбузами и помидорами, а также крупным производителем зерна и подсолнечного масла. Согласно государственной статистике, до вторжения России Херсон производил больше овощей по объему, чем любая другая область Украины", - говорится в материале.

Еще рано производить оценки того, сколько времени может потребоваться для обезвреживания всех мин в Херсонской области. Значительные участки освобожденной территории остаются в зоне досягаемости российских артиллерийских установок и ежедневно подвергаются обстрелам, в том числе кассетными боеприпасами.

На зернохранилище в Херсонской области, принадлежащем компании "Нибулон", одному из крупнейших в стране экспортеров сельскохозяйственной продукции, после прохода российских войск не осталось ни одного неповрежденного здания.