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РФ обстріляла житловий сектор окупованої Каховки: пошкоджено багатоповерхівку

Фото: РФ обстріляла житловий сектор окупованої Каховки (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 лютого, російські військові обстріляли житловий сектор захопленої Каховки (Херсонська область). Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Каховської міської територіальної громади.

"Окупанти знову обстріляли житловий сектор в Каховці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було пошкоджено багатоповерхівку на вулиці Велика Куликовська, біля геріатричного пансіонату, будинок біля навчального комбінату.

"Про постраждалих інформації наразі немає", - додали представники Каховської міської територіальної громади.

Нагадаємо, що в окупованій Новій Каховці внаслідок нічного обстрілу з боку Росії зруйновано електропідстанцію.

В Херсоні знову повідомляють про вибухи у середу, 8 лютого. За добу Херсон та область росіяни обстріляли 29 разів, з них 6 разів вдарили по Херсону, двоє людей поранені.

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