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РФ обстріляла цивільне авто у Харківській області: четверо людей загинули

Фото: РФ обстріляла цивільне авто у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 17 червня, обстріляла цивільний автомобіль у Харківській області. Внаслідок дій окупантів загинули четверо мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Трагедія сталася у селі Гур‘їв Козачок в Богодухівському районі.

За даними ОВА, протитанкова ракета влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку населеного пункту. Внаслідок атаки загинули всі особи, які були в машині.

"За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються. Це черговий терор росіян проти мирного населення", - зазначив Синєгубов.

Фото: РФ обстріляла цивільне авто у Харківській області (t.me/synegubov)

Ситуація у Харківській області

Варто зазначити, що російські окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Харківської області, які знаходяться поблизу лінії фронту та кордону РФ. Найбільше від обстрілів страждають Куп'янський та Чугуївський райони, а також сам Харків.

Так, за минулу добу російські війська обстріляли Куп'янськ та Дворічну. Внаслідок атаки поранення отримав 36-річний цивільний.

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