РФ обстреляла гражданское авто в Харьковской области: четыре человека погибли

Трагедия произошла в селе Гурьев Казачок в Богодуховском районе.

По данным ОВА, противотанковая ракета попала в гражданский автомобиль, двигавшийся в направлении населенного пункта. В результате атаки погибли все находившиеся в машине люди.

"По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, погибших на месте. Детали устанавливаются. Это очередной террор россиян против мирного населения", - отметил Синегубов.

Фото: РФ обстреляла гражданский автомобиль в Харьковской области (t.me/synegubov)

Ситуация в Харьковской области

Стоит отметить, что российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые находятся вблизи линии фронта и границы РФ. Больше всего от обстрелов страдают Купянский и Чугуевский районы, а также сам Харьков.

Так, за минувшие сутки русские войска обстреляли Купянск и Двуречную. В результате атаки ранение получил 36-летний гражданский.

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