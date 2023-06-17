Росіяни обстріляли Дворічну Харківської області, є поранений
Російські окупанти обстріляли Харківській області. У Дворічній Куп'янського району поранення отримав цивільний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.
Село Козача Лопань
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й господарчі споруди.
Місто Куп'янськ
Пошкоджено житлові будинки та гараж.
Селище Дворічна Куп'янського району
Поранення отримав 36-річний цивільний.
"На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - пише пресслужба.
Ситуація в Херсонській області
Після деокупації правобережжя Херсонської області росіяни все частіше почали обстрілювати правий берег Херсонської області за допомогою мінометної та артилерійської зброї, а також використовуючи авіацію.
Наприклад, відповідно до інформації Херсонської ОВА, минулої доби, 16 червня, окупанти обстріляли мирні населені пункти регіону. Загалом було випущено 314 снарядів з артилерії, мінометів, "Градів" та безпілотників.
"По Херсону ворог випустив 44 снаряди. Поцілили у будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі. Також російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області", - додає ОВА.
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