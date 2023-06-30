РФ обстріляла школу у Донецькій області: загинуло двоє людей, ще шістьох було поранено

Російські війська сьогодні, 30 червня, обстріляли школу в Покровському районі Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району.
Жертви атаки
Влучання відбулось на території місцевої школи. У ній на момент обстрілу перебували 12 людей - представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.
"Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників - четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.
Наслідки удару
Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці обстрілу продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.
Російські війська не залишають спроби повного захоплення Донецької області. Населені пункти регіону постійно перебувають під обстрілами. Останнім часом від обстрілів страждають навіть ті міста та села, які знаходяться у відносному тилу.
Війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши "Іскандер". Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів. Внаслідок цього загинуло 12 людей, ще 60 отримали поранення.
В той же день росіяни обстріляли Авдіївку і Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів постраждала одна людина.
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