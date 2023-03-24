UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ обстріляла "Пункт незламності" в Костянтинівці: загинули 3 переселенців, ще двоє поранені

Фото: РФ обстріляла "Пункт незламності" в Костянтинівці Донецької області 24 березня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю вночі, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці Донецької області. Троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, о 01:00 армія РФ обстріляла місто з зенітно-ракетного комплексу С-300. Одна з ракет влучила у будівлю "Пункту незламності", а інша - поблизу нього.

"Внаслідок влучання російської ракети в пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо переміщеними особами з Бахмуту, з Часового Яру та с. Опитне Покровського району.

"Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - додали в відомстві.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше вже повідомлялося, що російські окупанти завдають ударів по "Пунктах незламності" в Донецькій області, де люди можуть зігрітися та отримати доступ до електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Константиновка