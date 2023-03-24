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РФ обстреляла "Пункт несокрушимости" в Константиновке: погибли 3 переселенца, еще двое ранены

Фото: РФ обстреляла "Пункт несокрушимости" в Константиновке Донецкой области 24 марта (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу ночью, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту несокрушимости" в Константиновке Донецкой области. Три человека, которые были переселенцами погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, в 01.00 армия РФ обстреляла город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Одна из ракет попала в здание "Пункта несокрушимости", а другая - вблизи него.

"В результате попадания российской ракеты в "Пункт несокрушимости" в Константиновке погибли три человека", - говорится в сообщении.

В частности, под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, из Часов Яра и с. Опытное Покровского района.

"Еще двое граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести", - добавили в ведомстве.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее уже сообщалось, что российские оккупанты наносят удары по "Пунктам несокрушимости" в Донецкой области, где люди могут согреться и получить доступ к электроэнергии.

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Константиновка