Окупанти обстрілюють "пункти незламності" у Донецькій області, - ОВА

Російські окупанти завдають ударів по "пунктах незламності" в Донецькій області, де люди можуть зігрітися та отримати доступ до електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Донецької ОВА Тетяни Ігнатченко в ефірі " Суспільне ".

"Зокрема такого удару було завдано по Краматорську два дні тому (6 грудня - ред.). "Пункт незламності" розміщувався в місцевій школі в селищі Малотаранівка в передмісті Краматорська. Туди прилетіли дві російські ракети. Крім того, "пункт незламності" був обстріляний поблизу Торецька", - розповіла Ігнатченко.

Також вона зазначила, що в "пунктах незламності" дотримуються всіх заходів безпеки, тому під час обстрілів не було травмованих та загиблих.