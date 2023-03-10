РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей: поврежден автомобиль
В пятницу, 10 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
- С 08:50 до 09:05 сообщили об 11 приходах, предположительно из миномета 120 мм, по населенному пункту Сеньковка;
- В 11:10 сообщили о 2 взрывах (похожих на ВОГ), в населенном пункте Гай;
- С 11:55 до 14:40 сообщили о 42 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Леоновка;
- С 13:40 до 14:15 сообщили о 6 приходах, предположительно из САУ, по населенному пункту Ходино.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара по населенному пункту Гай был поврежден один гражданский автомобиль.
Напомним, что российские войска по состоянию на 21:00 четверга, 9 марта 2023 года, произвели обстрелы трех территориальных общин Сумской области.
В четверг, 9 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
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