РФ обстріляла підстанцію у Дніпропетровській області: у Міненерго прокоментували ситуацію

Як зазначають в Міненерго, наразі потреби споживачів покривають власна генерація та комерційний імпорт.

"Після короткострокового аварійного ремонту в резерв виведено корпус ТЕС, всього в резерві п’ять блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби. Система збалансована", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00).

"Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - інформують у Міненерго.

Наслідки обстрілів

Водночас у пресслужбі міністерства повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на підстанції НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області.

"Знеструмлено місцеве підприємство (порушено технологічний процес)", - зазначається в повідомленні.

Також у результаті обстрілу ушкоджено мережі у Семенівській громаді на Чернігівщині, без напруги залишились понад 800 споживачів у шести населених пунктах.

Через бойові дії у Костянтинівці знеструмлено обладнання оператора системи розподілу, відключилась підстанція і побутові споживачі.

Ситуація на ЗАЕС

На цей час рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,60 метрів. Як повідомляють у Міненерго, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт-експорт

Зазначається, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 4743 МВт*год. Експорту не передбачається.