РФ обстріляла підстанцію у Дніпропетровській області: у Міненерго прокоментували ситуацію

Російські війська обстріляли підстанцію у Дніпропетровській області. На даний час дефіциту електроенергії в енергосистемі України не спостерігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики.
Як зазначають в Міненерго, наразі потреби споживачів покривають власна генерація та комерційний імпорт.
"Після короткострокового аварійного ремонту в резерв виведено корпус ТЕС, всього в резерві п’ять блоків теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби. Система збалансована", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві наголосили, що важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00).
"Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - інформують у Міненерго.
Водночас у пресслужбі міністерства повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на підстанції НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області.
"Знеструмлено місцеве підприємство (порушено технологічний процес)", - зазначається в повідомленні.
Також у результаті обстрілу ушкоджено мережі у Семенівській громаді на Чернігівщині, без напруги залишились понад 800 споживачів у шести населених пунктах.
Через бойові дії у Костянтинівці знеструмлено обладнання оператора системи розподілу, відключилась підстанція і побутові споживачі.
На цей час рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,60 метрів. Як повідомляють у Міненерго, цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Зазначається, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 4743 МВт*год. Експорту не передбачається.
Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що хронічна проблема енергосистеми та основна причина періодичного виникнення дефіциту електроенергії полягає в наслідках ворожих обстрілів минулої зими та перебуванні великої кількості потужних електростанцій в окупації.
Також напередодні в "Енергоатомі" попередили, що на підконтрольній російським окупантам Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) найближчим часом спливає дозволений виробником 6-річний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах.
Заступник міністра енергетики Світлана Грінчук нещодавно наголосила, що споживачі мають сплачувати рахунки за електроенергію, бо енергетичним підприємствам потрібні гроші на відновлення енергосистеми після масованих ракетних атак.
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