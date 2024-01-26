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В "Енергоатомі" попередили про нову загрозу радіаційній безпеці на ЗАЕС: в чому причина

П'ятниця 26 січня 2024 17:22
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В "Енергоатомі" попередили про нову загрозу радіаційній безпеці на ЗАЕС: в чому причина Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На підконтрольній російським окупантам Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) найближчим часом спливає дозволений виробником 6-річний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом".

За словами в.о. голови правління "Енергоатому" Петра Котіна, подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки.

Це може призвести до руйнування цілісності паливних елементів. Як наслідок, на ЗАЕС може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці, попереджає він.

Також Котін звертає увагу, що намагання російських загарбників почергово переводити енергоблоки станції зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію.

"Не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", - наголосив він.

Ситуація на захопленій військами РФ ЗАЕС

Нагадаємо, найбільшу в Європі українську атомну електростанцію було окуповано російськими військами навесні 2022 року. Загарбники розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистеми України.

Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що "блекаути", що повторюються на ЗАЕС, можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не тільки для України, а й для інших держав.

Додамо, що у грудні 2023 року в МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС протягом кількох днів залежала від єдиної лінії електропередачі для подачі необхідної електроенергії, необхідної для охолодження шести реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські окупанти перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт.

20 січня голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що росіяни встановили міни на території Запорізької АЕС.

Також у листопаді 2023 року в "Енергоатомі" розповіли, що на ЗАЕС персонал інтервентів псує важливе для безпеки станції обладнання. Виник ризик відмови дизель-генераторів, що загрожує ядерною аварією.

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Запорізька АЕС Энергоатом Ядерна безпека радиационная опасность
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