РФ обстреляла подстанцию в Днепропетровской области: в Минэнерго прокомментировали ситуацию

Российские войска обстреляли подстанцию в Днепропетровской области. В настоящее время дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины не наблюдается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
Как отмечают в Минэнерго, потребности потребителей покрывают собственная генерация и коммерческий импорт.
"После краткосрочного аварийного ремонта в резерв выведен корпус ТЭС, всего в резерве пять блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Система сбалансирована", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00).
"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - информируют в Минэнерго.
В то же время в пресс-службе министерства сообщили, что в результате вражеских обстрелов возник пожар на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области.
"Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - отмечается в сообщении.
Также в результате обстрела повреждены сети в Семеновской общине Черниговской области, без напряжения остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.
Из-за боевых действий в Константиновке обесточено оборудование оператора системы распределения, отключилась подстанция и бытовые потребители.
В настоящее время уровень воды в ставке-охладителе составляет 15,60 метров. Как сообщают в Минэнерго, этого достаточно для обеспечения нужд станции.
Отмечается, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4743 МВт*ч. Экспорт не предполагается.
Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что хроническая проблема энергосистемы и основная причина периодического возникновения дефицита электроэнергии заключается в последствиях вражеских обстрелов прошлой зимой и нахождении большого количества мощных электростанций в оккупации.
Также накануне в "Энергоатоме" предупредили, что на подконтрольной российским оккупантам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время истекает разрешенный производителем 6-летний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах.
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук недавно подчеркнула, что потребители должны платить счета за электроэнергию, потому что энергетическим предприятиям нужны деньги на восстановление энергосистемы после массированных ракетных атак.
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