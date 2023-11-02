РФ обстріляла Одеську область ракетами "Онікс"

За даними відомства, ворог випустив дві ракети типу "Онікс". Вони були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон".

При цьому, за попередніми даними, ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Вибухи в Одеській області

У середу, 1 листопада, Росія в черговий раз обстріляла Одеську область. Зокрема Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку, а моніторингові групи зазначали про активність російських Су-30 над Чорним морем. Пізніше військові закликали жителів Одеси та району перебувати в укриттях, у мережі повідомляли про вибухи в Одеській області.

Напередодні російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 18 "Шахедів", а також керовану авіаційну ракету Х-59. Відомо, що окупанти вдарили по нафтопереробному заводу у Кременчуці Полтавської області. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

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