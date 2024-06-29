РФ обстріляла об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі
Фото: глава Запорізької ОВА Іван Федоров (president.gov.ua)
Російська Федерація вдень суботи, 29 червня, обстріляла об'єкт критичної інфраструктури у місті Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.
"Росіяни атакували один із обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі", - написав Федоров.
За його словами, на місці удару є пошкодження. Однак про постраждалих - не повідомлялось.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось про вибухи у Запоріжжі, до цього попереджалось про загрозу балістики.
Також у п'ятницю, 21 червня, росіяни атакували Запорізьку область. Тоді було застосовано фугасні авіабомби.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.