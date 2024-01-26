РФ обстріляла Новогродівку і Красногорівку: загинула жінка, поранення дістала дитина
Російська армія сьогодні, 26 січня, вдарила по Новогродівці та Красногорівці в Донецькій області. Унаслідок цього загинула жінка, також було поранено дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Обстріл Новогродівки
Уночі 26 січня 2024 року армія РФ обстріляла двома ракетами С-300 Новогродівку.
Поранення отримав 11-річний хлопчик, який спав у своїй кімнаті. Його батьки одразу ж звернулися до лікарні, де дитині діагностували різану рану ноги. Надавши необхідну допомогу школяреві, медики йому призначили амбулаторне лікування.
Крім того, у населеному пункті пошкоджено 10 приватних домоволодінь, 2 двоповерхові житлові будинки, магазин, 3 гаражі та цивільні автомобілі.
Удар по Красногорівці
Також близько 13:00 ворог атакував Красногорівку, ймовірно, зі ствольної артилерії.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Перебуваючи неподалік власного будинку, отримала травми, не сумісні з життям, місцева мешканка 60 років.
Розпочато розслідування
Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Обстріли Донецької області
Російські загарбники щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області, і під ворожими ударами постійно перебувають як прифронтові населені пункти регіону, так і ті, що знаходяться в відносному тилу.
Сьогодні повідомлялось, що російські загарбники вдарили ракетами по будинках у місті Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них є діти.
Вчора Росія обстріляла Донецьку область. Під обстріл потрапили будинки у селищі Олексієво-Дружківка.
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