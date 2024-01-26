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РФ обстреляла Новогродовку и Красногоровку: погибла женщина, ранения получил ребенок

Донецкая область, Пятница 26 января 2024 16:22
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РФ обстреляла Новогродовку и Красногоровку: погибла женщина, ранения получил ребенок Архивное фото: РФ обстреляла Новогродовку и Красногоровку (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 26 января, ударила по Новогродовке и Красногоровке в Донецкой области. В результате этого погибла женщина, также был ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Обстрел Новогродовки

Ночью 26 января 2024 года армия РФ обстреляла двумя ракетами С-300 Новогродовку.

Ранения получил 11-летний мальчик, который спал в своей комнате. Его родители сразу же обратились в больницу, где ребенку диагностировали резаную рану ноги. Оказав необходимую помощь школьнику, медики ему назначили амбулаторное лечение.

Кроме того, в населенном пункте повреждены 10 частных домовладений, 2 двухэтажных жилых дома, магазин, 3 гаража и гражданские автомобили.

Удар по Красногоровке

Также около 13:00 враг атаковал Красногоровку, вероятно, из ствольной артиллерии.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Находясь неподалеку собственного дома, получила травмы, не совместимые с жизнью, местная жительница 60 лет.

Начато расследование

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Российские захватчики ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области, и под вражескими ударами постоянно находятся как прифронтовые населенные пункты региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Сегодня сообщалось, что российские захватчики ударили ракетами по домам в городе Мирноград Донецкой области. В результате атаки пострадали шесть человек, среди них есть дети.

Россия обстреляла Донецкую область. Под обстрел попали дома в поселке Алексеево-Дружковка.

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