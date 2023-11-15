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РФ обстреляла город в Сумской области: есть раненый, повреждена линия электропередач

Середина-Буда, Среда 15 ноября 2023 20:53
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РФ обстреляла город в Сумской области: есть раненый, повреждена линия электропередач Архивное фото: РФ обстреляла город в Сумской области (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 15 ноября, обстреляла город Середина-Буда в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Около 12:00 оккупанты с территории Российской Федерации из миномета обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района.

В результате обстрела местный житель получил ранения, повреждена линия электропередачи, обломками посечены фасады частных домов.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pgo.gov.ua)

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью освобожден в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Россияне 6 ноября из артиллерии ударили по городу Середина-Буда в Сумской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

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