РФ обстріляла Краматорськ, вранці з танка била по Авдіївці: є жертва та поранені
У ніч на п'ятницю, 31 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ, зранку з танка вдарили по Авдіївці, з артилерії били Бахмутом і атакували Костянтинівку. За добу на Донеччині 6 людей отримали поранення, одна загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Краматорськ
"По півночі росіяни завдали удару по Краматорську - пошкоджено 8 приватних будинків, без жертв", - розповів він.
Як розповів мер Краматорська Олександр Гончаренко, наслідки нічного ворожого удару по Краматорську - пошкоджено 25 приватних будинків.
Авдіївка
За словами Кириленка, зранку зафіксовано повітряні вибухи над Авдіївкою. Також місто зазнало танкового обстрілу - є пошкодження, але ніхто не постраждав.
Бахмут та Костянтинівка
На Горлівському напрямку відомо про 1 загиблого і 5 поранених у Бахмуті. Костянтинівка зазнала двох артобстрілів - поранено 1 людину, пошкоджено держпідприємство та будівлю заводу.
Як повідомлялось, Авдіївка через постійні атаки окупантів перейшла у "червону зону". Місто закрили для журналістів, цивільних та волонтерів.
При цьому наступного тижня з Авдіївки планують примусово евакуювати всіх дітей, які залишаються там.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.