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РФ обстріляла Краматорськ, вранці з танка била по Авдіївці: є жертва та поранені

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Донбас, П'ятниця 31 березня 2023 10:53
РФ обстріляла Краматорськ, вранці з танка била по Авдіївці: є жертва та поранені Фото: РФ обстріляла Краматорськ, вранці з танка била по Авдіївці (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на п'ятницю, 31 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ, зранку з танка вдарили по Авдіївці, з артилерії били Бахмутом і атакували Костянтинівку. За добу на Донеччині 6 людей отримали поранення, одна загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Краматорськ

"По півночі росіяни завдали удару по Краматорську - пошкоджено 8 приватних будинків, без жертв", - розповів він.

Як розповів мер Краматорська Олександр Гончаренко, наслідки нічного ворожого удару по Краматорську - пошкоджено 25 приватних будинків.

РФ обстріляла Краматорськ, вранці з танка била по Авдіївці: є жертва та поранені

Авдіївка

За словами Кириленка, зранку зафіксовано повітряні вибухи над Авдіївкою. Також місто зазнало танкового обстрілу - є пошкодження, але ніхто не постраждав.

Бахмут та Костянтинівка

На Горлівському напрямку відомо про 1 загиблого і 5 поранених у Бахмуті. Костянтинівка зазнала двох артобстрілів - поранено 1 людину, пошкоджено держпідприємство та будівлю заводу.

Як повідомлялось, Авдіївка через постійні атаки окупантів перейшла у "червону зону". Місто закрили для журналістів, цивільних та волонтерів.

При цьому наступного тижня з Авдіївки планують примусово евакуювати всіх дітей, які залишаються там.

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