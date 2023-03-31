РФ обстреляла Краматорск, утром из танка била по Авдеевке: есть жертва и раненые
В ночь на пятницу, 31 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск, утром из танка ударили по Авдеевке, из артиллерии били по Бахмуту и атаковали Константиновку. За сутки в Донецкой области 6 человек получили ранения, один погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Краматорск
"По северу россияне нанесли удар по Краматорску - повреждено 8 частных домов, без жертв", - рассказал он.
Как рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко, последствия ночного вражеского удара по Краматорску - повреждены 25 частных домов.
Авдеевка
По словам Кириленко, утром зафиксированы воздушные взрывы над Авдеевкой. Также город получил танковые обстрелы - есть повреждения, но никто не пострадал.
Бахмут и Константиновка
На Горловском направлении известно о 1 погибшем и 5 раненых в Бахмуте. Константиновка получила два артобстрела - ранен 1 человек, повреждено госпредприятие и здание завода.
Как сообщалось, Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город закрыли для журналистов, гражданских и волонтеров.
При этом на следующей неделе из Авдеевки планируют принудительно эвакуировать всех детей, которые там остаются.
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