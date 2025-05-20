РФ обстріляла гідротехнічні споруди у Сумській області: чи є загроза для цивільних

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Під удар також часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу.

Для атак терористи застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та артилерію. До запуску дронів ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 20 травня росіяни запустили 108 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони (ППО) працювали у північних та східних областях.

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